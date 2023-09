Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendiebe unterwegs

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Zeitraum vom 14.09. - 16.09.2023 wurden vier Taschendiebstähle angezeigt. Die unbekannten Täter schlugen in Arnsberg, Meschede, Schmallenberg und Olsberg zu. Tatorte waren u. a. Geschäfte, eine Tankstelle und ein Zug. Die Täter stahlen Geldbörsen aus den Hosentaschen, Einkaufstaschen und Einkaufswagen der Opfer. Taschendiebe bevorzugen Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten und dadurch Deckung bieten, wie z.B. öffentliche Verkehrsmittel, Haltestellen, Bahnhöfe, Kaufhäuser, Supermärkte und Großveranstaltungen. Die Diebe arbeiten oft in Gruppen: Einer lenkt das Opfer ab, indem er es zum Beispiel anrempelt, um eine Auskunft, Hilfe oder Geld bittet. Diesen Moment nutzt der Nächste, um die Beute blitzschnell aus der Tasche oder der Kleidung zu stehlen und gibt sie an den Dritten weiter, der damit verschwindet. So schützen Sie sich: Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. Lassen Sie Ihre Geldbörsen niemals in den Einkaufswagen oder Einkaufstaschen liegen. Legen Sie Ihr Portemonnaie nicht auf das Warenband der Kassen. Taschendiebe versuchen immer, leicht Beute zu machen. Eine Geldbörse im Einkaufswagen oder in einer Manteltasche ist für die geübten Täter kein Problem!

