Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Komplettbeschädigung eines geparkten Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.01.2024, 04:50 Uhr - 05:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hochwaldstraße, Waldparkplatz an der Straße zwischen ZW-Mittelbach und ZW-Wattweiler SV: Ein/e bislang unbekannte/r Täter/in beschädigte einen geparkten grauen Audi A4-Kombi, der am 2. Januar frühmorgens auf dem Waldparkplatz zwischen Mittelbach und Wattweiler abgestellt war. Der/die Unbekannte stachen drei Reifen platt, schlugen Löcher in mehrere Scheiben und zerkratzten das Fahrzeug an verschiedenen Stellen. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell