Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Alkoholisierter kollidiert mit Baum

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Melaniastraße;

Unfallzeit: 04.02.2024, 19.30 Uhr;

Mit einem Baum kollidiert ist ein Autofahrer am Sonntagabend im Ahauser Ortsteil Wüllen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 64-Jähriger die Melaniastraße gegen 19.30 Uhr aus Richtung Stadtlohner Straße kommend und überquerte dabei eine für ihn linksseitig angelegte Fahrbahnverengung. Er kollidierte mit einem hölzernen Pfosten sowie mit einem Baum. Zunächst fuhr der Unfallverursacher weiter. Unweit der Unfallstelle trafen Polizisten den mutmaßlichen Fahrer in einem beschädigten Wagen an. Durch den Zusammenstoß bedingt, hatten Kunststoffteile eines Autos in dem Beet gelegen, die zu dem Fahrzeug des 64-Jährigen passten. Da die Einsatzkräfte in der Atemluft des Ahausers deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, folgte ein Atemalkoholtest. Das Display des Gerätes zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,3 Promille hindeutete. So erfolgte eine ärztliche Blutentnahme, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell