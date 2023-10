Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ruppiner Straße am Sonntag, 8. Oktober, sucht die Polizei Hamm nach Zeugen.

Eine Anwohnerin beobachtete gegen 10.25 Uhr, wie ein Fahrzeug zunächst rückwärts in eine Einfahrt fuhr und dabei einen geparkten Kia touchierte. Anschließend fuhr der Ford auf einen dortigen Garagenhof, setzte zurück und stieß gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge - einen Renault und einen Opel. Der Verursacher flüchtete anschließend mit seinem Auto, die Anwohnerin alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte konnten dann nur wenig später das beschriebene Fahrzeug an der Arnsteinstraße feststellen und in unmittelbarer Nähe einen 46-Jährigen, der augenscheinlich betrunken war. Nachdem er aufgefordert wurde, den Fahrzeugschein sowie den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen gab er an, dass sich der Schlüssel in seiner Wohnung befinden würde. Dass er selbst mit dem Auto gefahren sei, stritt der Hammer ab. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. In der Wohnung fanden die Polizisten tatsächlich den Fahrzeugschlüssel und trafen auf eine 27 Jahre alte Frau. Sie war ebenfalls augenscheinlich stark alkoholisiert. Auch sie gab an, nicht mit dem Ford gefahren zu sein.

Während des Einsatzes verhielten sich die beiden gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ, der 46-Jährige beleidigte die Polizisten.

Der Frau aus Lünen und dem 46-Jährigen wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Außerdem wurden der Ford und der Führerschein des Hammers sichergestellt, die 27-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis.

Der Sachschaden wird auf rund 12000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrer beziehungsweise zur Fahrerin des Ford machen können oder die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

