POL-Bremerhaven: Feuerwerk während der Fahrt gezündet - Flüchtender Motorradfahrer gefährdet erheblich den Verkehr

Bremerhaven (ots) - Zu einem Diebstahl von einem E-Bike und einem E-Scooter kam es am Sonntag, 1. Januar, in Bremerhaven-Lehe. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (0471/953-3221). Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 3 Uhr und 14 Uhr Zutritt in eine Werkstatt an der Straße ...

