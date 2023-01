Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mutmaßlicher E-Bike-Dieb lässt altes Fahrrad zurück

Bremerhaven (ots)

Zu einem Diebstahl von einem E-Bike und einem E-Scooter kam es am Sonntag, 1. Januar, in Bremerhaven-Lehe. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (0471/953-3221).

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 3 Uhr und 14 Uhr Zutritt in eine Werkstatt an der Straße Brookkämpe. Aus dem Inneren stahl dieser ein schwarzes Elektrofahrrad des Herstellers Gazelle und einen E-Scooter samt Akku und Ladegerät. Offenbar ließ der mutmaßliche Dieb sein altes, geringwertiges Fahrrad vor dem Gebäude zurück und fuhr mit dem gestohlenen E-Bike und dem E-Scooter davon. Der Neuwert beider Zweiräder liegt bei mehreren Tausend Euro. Wer in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven zu melden. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer mit einem hochwertigen Schloss zu sichern, auch am hauseigenen Abstellort.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell