POL-BOR: Südlohn-Oeding - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Altem Sportplatz; Tatzeit: zwischen 02.02.24, 19.30 Uhr, und 03.02.24, 04.45 Uhr; In der Nacht zum Samstag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Wohnhauses an der Straße "Am Alten Sportplatz" auf und durchsuchten mehrere Räume. Konkrete Angaben zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt ...

