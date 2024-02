POL-BOR: Heiden - Diebstähle aus Hofladen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Maybachstraße; Tatzeit: zwischen 02.02.24, 19.10 Uhr, und 03.02.24, 11.00 Uhr; Am Freitagabend verlor ein 54-jähriger Mann aus Losser/NL beim Einkauf in einem Baumarkt an der Maybachstraße den Schlüssel seines blauen 1er BMWs. Er ließ sich gegen 19.10 Uhr von einem Bekannten abholen und musste bei seiner Rückkehr am Samstagmorgen den Diebstahl seines Pkws feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) ...

