Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mülltonne in Brand gesetzt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Klasmannstraße;

Tatzeit: 03.02.24, ca. 21.10 Uhr;

Am Samstagabend musste die Feuerwehr gegen 21.10 Uhr den Brand einer Mülltonne in einem Privatgarten an der Klasmannstraße löschen. Auch ein Zaunelement war bei dem Feuer beschädigt worden. Kurz vor dem Brand hatten Zeugen zwei Explosionsgeräusche gehört, so dass davon auszugehen ist, dass Unbekannte den Inhalt der Mülltonne mit Feuerwerkskörpern entzündeten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

