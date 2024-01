Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision nach Ausparken - 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstag um 12:10 Uhr kam es in der Relaisstraße auf der Höhe einer Apotheke zu einem Zusammenstoß dreier Autos. Ein 80-jähriger VW-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen davor geparkten Skoda, indem er das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselte. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell