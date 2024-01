Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter bedroht Passant mit Messer

Mannheim (ots)

Am Alten Messplatz im Bereich der Haltestelle bedrohte am Dienstag gegen 12.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 24-Jährigen mit einem Messer. Als der Täter von seinem Opfer abließ, begab er sich in Richtung Bürgerhaus. Der 24-Jährige verfolgte den Täter und meldete den Vorfall der Polizei. Eine Absuche des Gebäudes nach dem Täter verlief negativ und der Unbekannte konnte auch bei einer eingeleiteten Fahndung nicht aufgefunden werden. Wieso es zu der Bedrohung kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Verletzt wurde der 24-Jährige jedoch nicht bei dem Vorfall.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- Mitte 20 Jahre

- südeuropäisches Aussehen

- dunkle kurze Haare

- schwarz gekleidet

- weiße Sneaker

- In-Ear Kopfhörer

Aktuell wird geprüft, ob verwertbare Aufnahmen aus dem dort vorhandenen Videoschutz für die Ermittlungen herangezogen werden können.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Täter haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621- 33010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell