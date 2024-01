Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6/B 291: Mutmaßliche Kupferkabeldiebe festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6/B 291 (ots)

Bereits am letzten Mittwoch, dem 17. Januar, kontrollierte eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf gegen 15:30 Uhr einen Kastenwagen, indem sie das Fahrzeug von der BAB 6 auf den Pendlerparkplatz an der B 291 lotste. Der 33-jährige Fahrer hatte, wie sich herausstellte, keinen Führerschein und zudem ergaben sich Hinweise auf einen fehlenden Versicherungsschutz des Fahrzeugs. Im Laderaum fand die Streife knapp 500 kg an teilweise neuwertigen oder entmantelten Kupferkabeln sowie Dachrinnen. Der Wert beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten zur Herkunft der Ladung keine nachvollziehbaren Angaben machen. Unter Berücksichtigung der mitgeführten Werkzeuge bestand der Verdacht, dass die Gegenstände gestohlen waren, weshalb die Staatsanwaltschaft Mannheim eine Beschlagnahme des mutmaßlichen Diebesguts sowie des Fahrzeugs anordnete. Beide Tatverdächtige wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kastenwagen der Marke Peugeot des Typs Boxer mit einem auffälligen schwarzen Logo an der rechten Seite. Dieses zeigt die Aufschrift "Dachdecker" und beinhaltet die Symbole für einen Schieferhammer, Ziegeldeckerhammer und Zirkel.

Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu einem weißen Kastenwagen, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-4111 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell