POL-MA: Mannheim: Autofahrer nachts ohne Führerschein und ohne Licht unterwegs

Mannheim (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Dienstag gegen 23.55 Uhr auf einen Daimler-Benz aufmerksam, der ohne eingeschaltetes Licht die Relaisstraße entlangfuhr. Sie unterzogen den 39-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer gab an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe und ihn deshalb den Beamten nicht aushändigen könne. Eine Abfrage der polizeilichen Datensysteme ergab vor Ort, dass der 39-Jährige aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt. Damit konfrontiert gab der Fahrer zu, dass er seine Fahrerlaubnis bereits vor 15 Monaten für 18 Monate entzogen bekommen habe. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er den weiteren Weg zu Fuß zurücklegen. Vielleicht ist zumindest jetzt dem Fahrer "ein Licht aufgegangen" was sein Verhalten im Straßenverkehr betrifft.

