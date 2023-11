Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Senior bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter sprach am Montag um kurz vor 11:30 Uhr im Bereich der Mannheimer Straße/ Ecke Dreikönigstraße einen 80-Jährigen an. Er bat den Senior ihm einen 20 Euro-Schein in Kleingeld für den Parkautomaten zu wechseln, was der hilfsbereite Mann auch tat. Dem Unbekannten gelang es dabei, den 80-Jährigen abzulenken und ihm unbemerkt Geldscheine aus der Brieftasche zu stehlen. Nach der Tat entfernte sich der Trickdieb in Richtung Fußgängerzone. Dem Bestohlenen fiel das Fehlen des Geldes erst nach einiger Zeit auf. Dies meldete er anschließend der Polizei. Das Polizeirevier Schwetzingen nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Trickdiebstahls auf.

Der Tatverdächtige wird als Mitte 30, knapp 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte blonde, kurze Haare und trug einen dunklen, langen Wollmantel. Er unterhielt sich mit dem älteren Mann auf Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

