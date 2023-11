Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Starker Regen führt zu Verkehrsunfall

Waibstadt (ots)

Am Montagabend um 20:47 Uhr befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Epfenbacher Straße in östliche Richtung. Kurz vor dem Fußgängerübergang verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen den Bordstein und wurde in der Folge mit der rechten Fahrzeugseite abgewiesen. Durch eine weitere Kollision mit der Ampel wurde er abermals abgewiesen und kam dann linksseitig im Wiesenbereich zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell