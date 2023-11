Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub einer Jacke - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, um 18:50 Uhr, befand sich ein 25-Jähriger auf dem Weg zu seinem Auto, welches im Bereich der Mensa / Bismarckstraße geparkt war. Auf der Mensawiese wurde er von drei jungen Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während des Gespräches hielten die drei Männer plötzlich den 25-Jährigen fest. Einer der Unbekannten zog ihm seine offene stehende schwarz gelbe Daunen-Jacke im Wert von mehreren hundert Euro aus und rannte mit dieser sodann in Richtung Mannheim Jungbusch.

Als der 25-Jährige dem Mann mit der Jacke hinterhereilen wollte, wurde er von den beiden anderen Männern weiter festgehalten. Zudem zog einer der Männer hierauf ein silbernes Taschenmesser hervor und bedrohte den 25-Jährigen. Der 25-Jährige konnte sich jedoch losreißen und in die entgegengesetzte Richtung wegrennen.

Die beiden anderen Männer flüchteten dann ebenfalls.

Nach der Tat suchte der Mann ein Polizeirevier auf und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und zu den drei Tatverdächtigen machen können, die folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger, der die Jacke entwendet hat: 20-25 Jahre alt, dünne Statur, ca. 175 cm - 180 cm groß, dunkle Haare, seitlich sehr kurz, 9 mm, kurzer Vollbart, Haar länger nach hinten gelegt, süd- bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild

2. Tatverdächtiger, welche das Messer zog: 20-25 Jahre alt, dünne Statur, ca. 175 cm - 180 cm groß, schwarze Haare, seitlich kurz, hatte an der Seite ein Muster reinrasiert, gestyltes Oberhaar, eher kurz, süd- bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild

3. Tatverdächtiger der den Geschädigten vorerst in ein Gespräch verwickelte: 20-25 Jahre alt, dünne Statur, ca. 175 cm - 180 cm groß, schwarze Haare, seitlich auf 1-2 Zentimeter rasiert, süd- bzw. südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Alle Tatverdächtigen trugen dunkle bzw. graue Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell