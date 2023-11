Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorläufiges Ermittlungsergebnis nach Brand in Schultoilette

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem es am Montag um kurz vor 14 Uhr zu einem Brand auf einer Toilette im Erdgeschoss des Fachtrakts der Realschule in der Gerbersruhstraße gekommen war, geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. In Brand gerieten ein mit Papiertüchern gefüllter Mülleimer sowie der darüber hängende Papiertuchspender. Darüber hinaus breiteten sich die Flammen nicht aus, jedoch betraf der Schaden durch den Rauch- und Rußniederschlag den kompletten Toilettenbereich. Der Schulbetrieb konnte am Folgetag wiederaufgenommen werden, der betroffene Sanitärbereich ist allerdings nicht mehr nutzbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Feuer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell