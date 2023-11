Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Revierleiterwechsel beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal

Amtsübergabe beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal: Der bisherige Leiter des Polizeireviers Mannheim-Käfertal, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Schwehm verabschiedet sich in den Ruhestand - Erster Polizeihauptkommissar Bernd Kilian tritt die Nachfolge an.

Die offizielle Übergabe fand bei einer feierlichen Veranstaltung im Polizeipräsidium Mannheim am 20.11.23 statt.

Anlässlich des Amtswechsels bemerkte Polizeipräsident Siegfried Kollmar, dass im Polizeipräsidium Mannheim im Jahr 2023 einige Wechsel in den Spitzenämtern stattgefunden haben und zog eine durchweg positive Bilanz. Er lobte das Engagement und das breite Wissensspektrum von Jürgen Schwehm und bedankte sich für seine hervorragende Arbeit als Revierleiter in den letzten Jahren. Er sei durchweg beliebt bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ginge mit diesen stets besonnen und respektvoll um.

In seinem Nachfolger, Erster Polizeihauptkommissar Bernd Kilian, sieht Siegfried Kollmar einen herausragenden Beamten, der zukünftig als Revierleiter mit viel Verantwortung betraut wird. Bernd Kilian konnte in den vergangenen Jahren bereits einige Erfahrungen in der Arbeit einer Revierleitung sammeln. Sowohl als ehemaliger Leiter der Führungsgruppe, als auch als Leiter des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Weinheim war er in Führungsentscheidungen eingebunden. Zudem bringt er aufgrund seiner Erfahrungen ein großes Fachwissen mit. Er setzte sich stets für die Interessen und Belange seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und zeigt sich bereits nach kurzer Zeit in seinem neuen Amt hoch erfreut über die gute Zusammenarbeit und das bestehende Teamwork auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Bernd Kilian sieht die Übertragung der Aufgabe des Revierleiters als ehrenvoll und sehr verantwortungsvoll an und möchte diese Position hochmotiviert annehmen. "Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dass wir immer für Sie da sind", teilte er den Gästen mit und will sich stets an diesem Leitsatz orientieren. Er will den Bürgerinnen und Bürgern durchweg ein gutes Sicherheitsgefühl vermitteln.

Der Bürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Volker Proffen, war ebenfalls bei der Veranstaltung zu Gast. Er begrüßte die anwesenden Gäste und sprach Jürgen Schwehm ein großes Dankeschön für sein jahrelanges Engagement bei der Polizei Mannheim und vor allem auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal aus. Ein spannendes Revier mit vielen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern und Anforderungen, die es zu bewältigen gab. Dessen Nachfolger, Erster Polizeihauptkommissar Bernd Kilian, hieß er herzlich willkommen und bot sich als stetigen Ansprechpartner in Sicherheitsfragen der Stadt Mannheim an. Herr Dr. Proffen sieht die Sicherheit in Mannheim als ein Ergebnis guter Zusammenarbeit der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden. Nur durch ein verzahntes Miteinander könne dieses Sicherheitsgefühl weiter optimiert werden.

Das Polizeipräsidium verabschiedet Jürgen Schwehm in seinen Ruhestand und wünscht ihm hierfür alles Liebe und Gute. In seinem Nachfolger, EPHK Bernd Kilian, hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal einen herausragenden Nachfolger gewonnen.

