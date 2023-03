LPI-EF: Auf frischer Tat

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein auf frischer Tat gestellter Einbrecher gab am Sonntag einen falschen Namen an, um so einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Der 33-Jährige versuchte in Leubingen in eine Werkstatt einzubrechen. Als Polizeibeamte den Mann kurz darauf stellten, gab er einen falschen Namen an und versuchte zu flüchten. Weit kam er jedoch nicht. Bei der Überprüfung seiner wahren Personalien stellte sich ...

