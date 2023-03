Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gibt falschen Namen an

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein auf frischer Tat gestellter Einbrecher gab am Sonntag einen falschen Namen an, um so einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Der 33-Jährige versuchte in Leubingen in eine Werkstatt einzubrechen. Als Polizeibeamte den Mann kurz darauf stellten, gab er einen falschen Namen an und versuchte zu flüchten. Weit kam er jedoch nicht. Bei der Überprüfung seiner wahren Personalien stellte sich heraus, dass der 33-Jährige einen offenen Haftbefehl hatte. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 33-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet. (DS)

