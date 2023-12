Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht nach Ladendiebstahl

Jena (ots)

Am 09.06.2023 kam es gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der Carl-Zeiss-Straße in Jena zu einem Diebstahl, bei welchem gemeinschaftlich drei unbekannte Männer zusammenwirkten. Dabei wurde Alkohol im Gesamtwert von circa 244,37EUR entwendet. Durch zwei Täter (weißes, bedrucktes Hemd und blaues T-Shirt) wurden die Flaschen entnommen und in die Tasche des dritten unbekannten Täters gesteckt. Anschließend wurde der Markt verlassen, ohne die Ware zu verlassen. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Täter. Folgend sucht die Polizei Jena nun nach den drei männlichen, unbekannten Tätern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens ST/0159962/2023 gegeben.

