LPI-J: Frontal in Zaun gefahren

Weimar (ots) - In der Zeit vom 19.12.2023, 19:30 Uhr bis zum 20.12.2023, 10:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Büro in Jakobstraße. Mittels unbekannten Hebelwerkzeug wurden die Schlösser an zwei Türen beschädigt. In den Räumlichkeiten wurde alle Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Außer dem Sachschaden an den Türen, welcher sich auf ca. 500 Euro beläuft, entwendeten der oder die Täter lediglich eine Flasche Sekt, eine Schachtel ...

mehr