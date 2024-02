Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Arnoldstraße; Tatzeit: zwischen 02.02.24, 20.20 Uhr, und 03.02.24, 03.35 Uhr; In der Nacht zum Samstag schlugen noch unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäftes an der Arnoldstraße ein. Eingedrungen in das Geschäft sind der oder die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr