Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt

Tatverdächtige angetroffen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: 04.02.24, ca. 03.15 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Anwohner der Münsterstraße gegen 03.15 Uhr durch Geräusche auf eine Sachbeschädigung an seinem Pkw aufmerksam. Zwei junge männliche Täter hatten die Kennzeichen abgerissen und waren dann zusammen auf einem EScooter davon gefahren. Polizeibeamte entdeckten bei der Fahndung zwei Verdächtige auf einem EScooter, die sofort vor der Polizei flüchteten. Der Fluchtversuch war erfolglos, die beiden Personen im Alter von 13 und 15 Jahren wurden angehalten und überprüft. Die Tat gaben die beiden nicht zu. Sie wurden in die Obhut ihrer Sorgeberechtigten übergeben. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell