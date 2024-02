Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Motorroller gestohlen

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Gildehauser Damm und Eschweg;

Tatzeiten: 03.02.24, 22.00 Uhr und 22.30 Uhr; und zwischen 03.02.24, 19.45 Uhr, und 04.02.24, 09.00 Uhr;

Einen schwarzen Peugeot-Motorroller und einen der Marke Piaggio entwendeten noch unbekannte Täter in Gronau. Der Peugeot-Roller stand auf dem Gildehauser Damm, wo er am Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr gestohlen wurde. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, auf dem Eschweg. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Roller kurzgeschlossen wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell