POL-BOR: Reken - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Freiherr-vom-Stein-Straße;

Tatzeit: 02.02.24, zwischen 08.00 Uhr und 21.00 Uhr;

Am Freitag hebelten Einbrecher zwischen 08.00 Uhr und 21.00 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße auf und drangen in die Wohnung ein. Wertgegenstände fanden der oder die Täter in der leerstehenden Wohnung nicht vor. Der angerichtete Sachschaden an der Tür wird mit ca. 800 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

