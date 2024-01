Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Podiumsplatz für das TFA-Team der Feuerwehr Hamburg beim Bundesfinale der "Sterne des Sports" 2023

Hamburg / Berlin (ots)

Berlin, 29. Januar 2024

Das TFA-Team (Toughest Firefighter Alive), eine Sparte der Betriebssportgemeinschaft (BSG) der Feuerwehr Hamburg, hat mit ihrer Initiative "Einsatz für die Retter der Feuerwehr: Öffentlichkeitsarbeit und Erhalt sowie Ausbau der Einsatzfähigkeit" den hervorragenden dritten Platz bei den "Sternen des Sports" in Gold 2023 belegt.

Das verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz am heutigen Montag im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in den Räumen der DZ Bank in Berlin. Der Bundeskanzler übergab die Auszeichnung gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Thomas Weikert, und der Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak.

Nachdem das TFA-Team im November mit dem großen Silbernen Stern des Sports als Landessieger Hamburg ausgezeichnet wurde, durften die Mitglieder zum Bundesentscheid nach Berlin fahren. Hier wurden sie auf Platz 3 mit einem Goldenen Stern beim "Oscar des Breitensports" geehrt. Diese Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5000EUR dotiert.

Die TFA-Sparte der BSG setzt sich im Rahmen der ausgezeichneten Initiative für die Personen ein, die anderen Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu Hilfe eilen. Mit sportlichen Aktivitäten hält sie die Einsatzkräfte fit, dabei steigert sie gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl und sorgt dafür, dass sich auch junge Menschen für die Feuerwehr interessieren. Bei Wettbewerben wie der "Firefighter Combat Challenge" oder dem von der Hamburger TFA-Sparte ins Leben gerufenen Teamevent "Toughest Jugendfeuerwehr Alive" kommen Hunderte Teilnehmende aus ganz Deutschland und den Nachbarländern zusammen. Diese internationalen Wettkämpfe bieten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und dienen darüber hinaus der Völkerverständigung.

