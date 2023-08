Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 29-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Attendorn / Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag (28. August) gegen 13:10 Uhr auf der L 512 in Schnütgenhof ereignet. Dabei befuhren eine 29-jährige, gefolgt von einer 54-jährigen und einer 47-jährigen Autofahrerin die Straße in Richtung Olpe. Kurz vor dem Abzweig Listerstraße / Schnüttgenhof musste die vorausfahrende Autofahrerin halten, da die Ampel auf Rot stand. Die hinter ihr fahrende Frau bremste ebenfalls ihren Wagen ab, jedoch reagierte die an letzter Stelle befindliche Fahrzeugführerin zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Durch die Kollision wurden die Fahrzeuge ineinandergeschoben. Bei dem Unfall erlitt die 29-Jährige Verletzungen. Sie begab sich eigenständig im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

