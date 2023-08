POL-OE: Diebstähl aus Tennisheim

Wenden (ots) - Ein 46-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag (26.August) gegen 20:10 Uhr auf dem Stemmicker Weg in Wenden gestürzt. Zunächst befuhr der Mountainbiker den Weg in Richtung Hauptstraße. Er verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Der 46-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ...

mehr