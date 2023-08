Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl von Kabeltrommel

Attendorn (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in dem Zeitraum von Donnerstag (24. August, 18:30 Uhr) bis Montag (28. August, 07:00 Uhr) auf einem Baustellengelände in der Wiesbadener Straße in mehrere Baucontainer eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie dafür die Außentüren der Container auf. Anschließend entnahmen sie daraus mehrere Schlüssel für Baustellenfahrzeuge. Mit einem der Baustellenfahrzeuge wurde dann eine Kabeltrommel auf ein unbekanntes Fahrzeug verladen und abtransportiert. Aus den weiteren Baucontainern stahlen die Täter mehrere kleine Baumaschinen. Zudem wurde Kraftstoff aus einem Lkw abgepumpt. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell