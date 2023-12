Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz an der Schule in Cuxhaven-Lüdingworth- Lage ist sicher

Cuxhaven (ots)

An der Grund- und Hauptschule in Cuxhaven-Lüdingworth ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Schülerinnen gekommen. In der Folge wurde eine Schülerin mit einem Messer schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei, Rettungskräfte sowie weitere Kräfte sind vor Ort . Es handelt sich um keine! Amoklage. Die Lage ist sicher. Es besteht keine Gefahr für andere Personen. Bitte informieren Sie besorgte Eltern, dass kein Grund besteht zur Schule zu fahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell