Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/BAB27. Am Mittwoch (20.12.2023), gegen 13:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz vor der Anschlussstelle Altenwalde. Eine 33-jährige Cuxhavenerin kam dabei mit ihrem Pkw Opel alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte zweimal mit der Seitenschutz- und einmal mit der Mittelschutzplanke. Die Cuxhavenerin und ihr einjähriges Kind blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurden aber dennoch vorsorglich mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und es entstand wahrscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell