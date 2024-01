Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Rentnerin mit mieser Masche betrogen - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Eine 92-jährige Frau aus Warendorf ist Opfer von einem perfiden Betrüger geworden.

Der Unbekannte verschaffte sich am Freitagabend (19.01.2024, 18.00 Uhr) Zutritt zu ihrer Wohnung an der Luise-Hensel-Straße. Der Mann war der Frau bei einem Spaziergang zunächst bis nach Hause gefolgt. Wenige Zeit später klingelte er bei ihr und behauptete ein Verkäufer von Treppenliften zu sein, so erschlich er sich das Vertrauen der Rentnerin. Unter dem Vorwand die Treppe ausmessen zu müssen, gelangte der Unbekannte ins Obergeschoss und stahl Schmuck. Einige Zeit danach verabschiedete er sich und die Frau stellte den Diebstahl fest.

Der Betrüger und Dieb wird folgendermaßen beschrieben: circa 1.70 Meter groß, schlank und sportlich, ungefähr 35 bis 40 Jahre alt, sprach Hochdeutsch und war europäischen Phänotyps, wirkte gepflegt, Halbglatze mit blonden Haaren, beiger Pullover bzw. Sweatshirt, beige Hose, schwarze Schuhe.

Wer kann Hinweise zu dem Mann geben, hat ihn beobachtet oder eine ähnliche Situation erlebt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Schmucks geben?

Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell