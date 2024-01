POL-WAF: Sassenberg. Tödlicher Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Wir suchen aktuell den Fahrer eines beschädigten Fahrzeugs, das in einen Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw am Freitag (19.01.2024, 14.30 Uhr) in Ahlen verwickelt war. Dem Gesuchten ist Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / B58 / Kapellenstraße ein Pkw aufgefahren und hat ihn beschädigt. Der Verursacher des Schadens informierte umgehend die Polizei, der beteiligte Geschädigte fuhr weiter, ohne ...

