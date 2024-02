Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fitnesscenter

Wolfsburg (ots)

Am 11.02.2024, gegen 04:45 Uhr, teilt ein Sicherheitsdienst mit, dass es gegenwärtig zu einem Einbruch in ein Fitnesscenter in Wolfsburg komme. Zwei männliche Personen seien durch eine von ihnen eingeschlagene Scheibe in das Innere des Objektes gelangt. Nach Eintreffen mehrerer Polizeibeamte können beide Täter anfänglich flüchten, jedoch im Verlauf der Verfolgung gestellt werden. Um sich einer Festnahme zu entziehen setzt einer der Täter sog. Pfefferspray gegenüber den Polizeibeamten ein und versucht sich weiteren polizeilichen Maßnahmen körperlich zu widersetzen. Durch das Zusammenwirken der vor Ort befindlichen Polizeibeamten können letztendlich beide Täter festgenommen werden. Durch den Einsatz des Pfefferspray sowie der Gegenwehr der Täter im Verlauf der Festnahme mussten 5 Beamte kurzzeitig einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden.

