Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Wechseln Geld gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wüllener Straße;

Tatzeit: 23.11.2023, 15.25 Uhr;

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Donnerstag in Ahaus Geld ergaunert. Der Täter hatte einen Verbrauchermarkt an der Wüllener Straße aufgesucht, wo er vorgeblich eine Getränkedose kaufen wollte. Beim Bezahlen bat er darum, ihm mehrere 100-Euro-Scheine in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Der Mann erhielt daraufhin eine entsprechende Zahl kleinere Banknoten. Weil ihm das jedoch angeblich als Stückelung nicht klein genug war, machte er den Tausch wieder rückgängig. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Geld in der Kasse fehlte. Zu dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: jüngerer Mann, bekleidet mit einer vermutlich olivfarbenen Jacke und einer weißen Kappe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell