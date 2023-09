Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 24 neue Gesichter bei der Kreispolizeibehörde Höxter

Kreis Höxter (ots)

24 neue Kolleginnen und Kollegen nehmen ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Höxter auf. Behördenleiter Landrat Michael Stickeln und Polizeidirektor Christian Brenski begrüßten am Freitag den so genannten Nachersatz und wünschten viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Die feierliche Begrüßung in der Aula des Kreishauses wurde musikalisch umrahmt von der Brass-Besetzung des Landespolizeiorchesters NRW.

18 der neuen Beamtinnen und Beamte haben gerade erst ihr Bachelor-Studium beendet und sammeln nun als frischernannte Kommissarinnen und Kommissare ihre ersten beruflichen Erfahrungen im Kreis Höxter. Die meisten werden im Streifendienst auf den Polizeiwachen in Höxter, Warburg und Bad Driburg ihre Erstverwendung finden und dort ihren Dienst gemeinsam mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen absolvieren. Einzelne von ihnen starten ihre Karriere direkt bei der Kriminalpolizei.

Fünf weitere bringen bereits Polizeierfahrung aus anderen Behörden mit und haben sich ganz bewusst zur Kreispolizeibehörde Höxter versetzen lassen. Begrüßt wurde auch eine neue Mitarbeiterin aus der Kreisverwaltung Höxter, die zum Personaldezernat der Polizeibehörde wechselt.

Die neuen Polizistinnen und Polizisten stammen zum Teil aus dem Kreis Höxter, teilweise aber auch aus ganz anderen Regionen Nordrhein-Westfalens: "Auch wenn der Kreis Höxter bei manchen nicht ganz oben auf der Wunschliste stand", so Landrat Michael Stickeln in seiner Begrüßung, "werden Sie die Vorzüge und Besonderheiten unseres Kulturlandkreises bald schätzen lernen." Denn im Kreis Höxter lasse sich gut und sicher leben, auch statistisch zähle der Kreis Höxter zu den sicheren Regionen in NRW. "Dass das weiterhin so bleibt, wird ein Teil Ihrer neuen verantwortungsvollen Aufgabe sein. Die Menschen im Kreis Höxter stehen hinter Ihnen und sind stolz auf ihre Polizei." /nig

