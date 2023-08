Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall im Borgentreicher Kreuzungsbereich

Borgentreich (ots)

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde eine 70-jährige Beverungerin nach einem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen.

Dieser ereignete sich am Mittwochmorgen, 30.08.2023, gegen 08:15 Uhr außerhalb des Borgentreicher Ortsteile Bühne und Manrode an der Kreuzung der L 838 und der K 30. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 69-jähriger Mann aus Beverungen in einem gelben Dacia auf der L 838 Richtung Bühne. Mit ihm im Auto saß seine 70-jährige Ehefrau. Zur gleichen Zeit fuhr ein 33-jähriger Mann aus Kassel mit einem Transporter auf der K 30 Richtung B 241. Als dieser an der Kreuzung in die bevorrechtigte L 838 einfuhr, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos auf anliegende Felder geschleudert, wo sie zum Stehen kamen.

Durch den Unfall wurden die 70-jährige Beifahrerin lebensgefährlich und ihr 69-jähriger Ehemann schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht. Der 33-jährige Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Anschließend wurden beide Autos durch die Polizei sichergestellt und mit einem lokalen Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Während der Unfallaufnahme waren beide Straßen für circa fünf Stunden vollgesperrt.

Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter führten zu dem Ergebnis, dass sich die 70-jährige Beverungerin am Donnerstagmorgen, 31.08.2023, nicht mehr in Lebensgefahr befand. /buc

