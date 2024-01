Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Nach Hundebiss - Polizei sucht Tierhalterin

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag wurde eine 13-Jährige auf dem Kirchplatz der Neuen St. Alexander Kirche von einem angeleinten Vierbeiner gebissen, als sie mit ihrem Fahrrad in Richtung des Pyer Kirchwegs fuhr. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Nach dem Biss in das linke Knie kam es zu einem kurzen Gespräch mit der Hundehalterin, in dem das Mädchen zunächst sagte, dass alles in Ordnung sei. Wenig später wurde eine blutende Wunde festgestellt und das Mädchen musste einen Arzt aufsuchen. Die Polizei bittet nun die Hundehalterin sich auf der Dienststelle in Bramsche zu melden. Tel: 05461/94530

Beschreibung Hund:

- schwarz/ weißes Fell, - Größe: ca. 30-40 cm.

Die Hundehalterin wird auf ca. 50 Jahre geschätzt.

