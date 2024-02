POL-WOB: Angemeldete Versammlung am Sonntag auf dem Rathausplatz - Polizei gibt Verkehrshinweise

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Benzstraße 13.02.24, 16:30 Uhr - 14.02.24, 07:00 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in ein Bürogebäude in der Benzstraße in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld. Der Einbruch war am Mittwochmorgen durch einen Mitarbeiter der Firma festgestellt worden, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Offensichtlich zerstörten die Täter gewaltsam eine Fensterscheibe und ...

