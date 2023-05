Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln (ots)

Am 15.05.2023, um 00:02 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen ein auf dem Dach liegender Pkw in Großrosseln in der Bahnhofstraße gemeldet. Von den Einsatzkräften konnte vor Ort ein VW Polo festgestellt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer hatte sich bereits fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle, in Richtung Frankreich entfernt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Großrosseln, von der Ludweilerstraße aus kommend, in Fahrtrichtung Frankreich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der rechten Fahrzeugfront mit dem im Pflanzenbeet befindlichen Findling sowie dem dortigen Baum. In der Folge überschlägt sich der VW Polo und kommt auf dem Dach liegend zur Unfallendstellung. Der Polo wird total beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell