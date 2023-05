Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Ladengeschäft

Geislautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffen sich mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubt Zugang in einen Schreib- und Geschenkwarenladen, indem sie eine verschlossene Hintertür mittels Hebelwerkzeug gewaltsam öffnen. Im Inneren angekommen entwenden sie aus verschiedenen Behältnissen etwa 1100,- EUR in Bargeld. Anschließend verlassen sie die Örtlichkeit in bislang unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich an jede Polizeidienststelle oder den Notruf

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell