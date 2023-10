Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Neue Erkenntnisse zum Schuleinbruch in der Walter-Gropius-Straße - Beute deutlich geringer

Rösrath (ots)

Am vergangenen Freitag (27.10.) hat die Polizei Rhein-Berg über einen Einbruch in eine Grundschule in Rösrath berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5636235).

Nach aktuellen Erkenntnissen der Schulleitung haben die bislang unbekannten Täter hierbei entgegen erster Befürchtungen nicht über 30 iPads entwendet, da diese überwiegend von den Schülerinnen und Schülern nach dem Unterricht mit nach Hause genommen werden.

Es wurde heute (31.10.) mitgeteilt, dass vermutlich nur vier Geräte erbeutet wurden. Auch der gestohlene Bargeldbetrag dürfte wohl deutlich geringer sein.

Die Polizei begrüßt die präventive Maßnahme, keine hochwertigen Elektronikgeräte in öffentlichen Gebäuden zu lagern, um so Tatanreize zu reduzieren.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht weiterhin nach Zeugen und Hinweisen zu dieser Tat und bittet in diesem Fall um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell