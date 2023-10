POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher versuchen über das Dach einzusteigen

Kürten (ots) - Am Donnerstagabend (26.10.) alarmierte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Dorfstraße die Polizei, nachdem sie einen Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Wohnzimmer ertappte. Die Bewohnerin wurde laut eigenen Angaben gegen 19:20 Uhr durch seltsame Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie daraufhin ihr Wohnzimmer betrat, bemerkte sie ...

