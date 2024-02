Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen gesucht - Einbruch in Apotheke

Wolfsburg (ots)

38440 Wolfsburg, Sauerbruchstraße, OT Klieversberg So. 18.02.2024, 02.00 Uhr

Über einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts wurde am Sonntag, um 02.00 Uhr, der Einbruch in eine Apotheke am Wolfsburger Klinikum gemeldet.

Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde vor Ort festgestellt, dass der oder die Täter einen Gullydeckel in eine der Scheiben geworfen und diese so zerstört hatten. Anschließend drangen die Unbekannten in das Objekt ein und durchsuchten es. Dabei konnten sie jedoch nur eine geringe Menge Bargeld erbeuten.

Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von 1.000 Euro liegen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Zeitraum von Samstagabend bis zur Meldezeit, verdächtige Personen auf dem Gelände des Klinikums oder den angrenzenden Parkplätzen gesehen haben. Diese werden gebeten sich mit der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

