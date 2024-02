Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt in geparkten Audi - 2,09 Promille

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Emmerstedt, Hauptstraße

17.02.2024, 06.20 Uhr

Am Samstagmorgen fuhr ein alkoholisierter 65 Jahre alter Pkw-Fahrer in der Hauptstraße in Emmerstedt gegen einen geparkten Audi. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden.

Eine Zeugin verständigte am frühen Samstagmorgen die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Pkw in der Hauptstraße in ein parkendes Fahrzeug fuhr.

Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war der Pkw-Fahrer bereits ausgestiegen. Bei der Befragung des 65-Jährigen fiel den Beamten seine unsichere Gangart sowie Atemalkohol auf. Auf Befragen gab der Helmstedter an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab jedoch einen Wert von 2,09 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nun gestand der Pkw-Fahrer, dass er doch einiges an Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert habe.

Der Führerschein des 65-Jährigen wurde sichergestellt. Der Pkw des Unfallverursachsers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Eigentümer des geparkten Audi erschien während der Unfallaufnahme vor Ort. Auch dieser Pkw war nach dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, so dass er abgeschleppt werden musste.

Die Straßenmeisterei erschien ebenfalls am Unfallort, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell