Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eingeschlagene Scheiben - Einbrecher suchen Geschäfte in der Innenstadt auf

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße

17.02.2024, 17.00 Uhr bis 18.02.2024, 06.55 Uhr

Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen bei drei Geschäften in der Porschestraße in der Wolfsburger Innenstadt Scheiben ein, um in die Räumlichkeiten einzubrechen. In zwei Fällen scheiterte der Versuch, bei einer Tat waren die Einbrecher erfolgreich. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Am frühen Sonntagmorgen verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er den Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone bemerkt hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die unbekannten Täter die Eingangstür zu dem Bekleidungsgeschäft auf, betraten das Geschäft und entwendeten eine Kassenschublade. Ob weitere Gegenstände fehlen ist zur Zeit nicht bekannt. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Noch während der Tatortaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten im näheren Umfeld zwei weitere beschädigte Türen von Bekleidungsgeschäften. In beiden Fällen hatten die Täter versucht, mit brachialer Gewalt die Türscheiben zu zerstören, um in das Innere zu gelangen. Dies missglückte aus bisher unbekannten Gründen, so dass es bei versuchten Einbruchsdiebstählen blieb.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell