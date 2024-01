Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 722: Frontalzusammenstoß auf der L 722

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ L 722 (ots)

Am heutigen Donnerstag ereignete sich um kurz vor 8 Uhr ein Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 722 zwischen der BAB 61 und dem Gewerbegebiet Hockenheim-Talhaus. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei einem Überholmanöver eines Autos, welches aus Richtung Speyer nach Hockenheim fuhr, zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Obwohl es zu einer heftigen Kollision kam, bei der an beiden Fahrzeugen die Airbags auslösten, wurde nach derzeitigem Stand glücklicherweise niemand verletzt. Derzeit besteht eine einseitige Sperrung der L 722 ab der Kreuzung zur Talhausstraße in Fahrtrichtung Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell