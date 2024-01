Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 19.01.2024 bis zum 24.01.2024 brach eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Zigarettenautomaten in Oftersheim auf. Diese trennte mittels unbekanntem Werkzeug einen Teil des Automaten hinaus und gelangte so an die jeweils vorhandene Geldkassette. Ein ähnlicher Fall trat unter anderem auch in Schwetzingen in der Scheffelstraße auf. Die Höhe der Diebstahlschäden ist bislang unbekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und prüft nun aufgrund von örtlicher und zeitlicher Nähe sowie der ähnlichen Tatbegehung, ob ein Tatzusammenhang hergestellt werden kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

