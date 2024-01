POL-MI: Einfamilienhaus wird durch Brand stark beschädigt

Minden, Hannover (ots) - Nach einem Einbruch in die Taxizentrale am Busbahnhof sowie zwei Autoaufbrüchen konnten Einsatzkräfte der Mindener Polizeiwache in den Abendstunden des Montags drei männliche Tatverdächtige (17, 18, 28) festnehmen. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass die drei schon Stunden zuvor in der Mindener Altstadt ein Auto entwendet und mit diesem im Raum Hannover ein Unfall ...

